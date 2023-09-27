Россиянина привлекли к уголовной ответственности за попытку уехать воевать за Украину

В Крыму в отношении 22-летнего мужчины из Краснодара, желавшего перейти на сторону Украины, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным издания, россиянин прибыл в крымский город Армянск, откуда планировал уехать на территорию Украины через Херсонскую область. При попытке пересечения границы в неположенном месте его задержали пограничники.

По версии ФСБ, задержанный краснодарец планировал после прибытия на Украину принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает издание. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению госизмены в форме перехода на сторону противника и предъявили ему обвинения — россиянина арестовали на два месяца.

Ранее жителя Луганска приговорили к 17 годам строгого режима за госизмену и теракт.