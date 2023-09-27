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Россиянке удалили гигантскую миому на 25-й неделе беременности

В Москве хирурги удалили беременной пациентке гигантскую миому

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Сложную операцию провели медики перинатального центра Московской областной больницы имени профессора Розанова, хирурги удалили беременной пациентке огромную миому матки. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

36-летняя женщина поступила в медицинское учреждение на 25-й неделе беременности с жалобами на острую боль в области живота. В ходе обследования врачи обнаружили у нее большой миоматозный узел, который был перекручен на 180 градусов, это могло грозить некрозом и развитием угрожающего жизни состояния.

«Под общей анестезией мультидисциплинарная бригада врачей удалила огромный некротизированный миоматозный узел размером с ладонь — 13 на 8 см. Сложность операции заключалась в том, что само вмешательство проходило буквально в миллиметре от ребенка, от области операции его отделяла только стенка матки», — сообщили в больнице.

Операция прошла успешно, женщину выписали на амбулаторное лечение. На 39-й неделе беременности она родила здорового ребенка.

Ранее в Подмосковье во время родов врачи провели две операции у будущей матери.

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