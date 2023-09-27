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Москалькова рассказала об ошибочно призванных в ходе мобилизации россиянах

Москалькова сообщила о демобилизации 400 человек при содействии ее аппарата

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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Омбудсмен Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по ЦФО сообщила, что решение о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки, было принято при участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, передает ТАСС.

По ее словам, в аппарат поступало огромное количество обращений о призыве тех, кого не должны были призывать, — отцов четверых детей или с заболеваниями, которые позволяют предоставить отсрочку.

«Таких демобилизаций только по моей линии было более 400, и я благодарна и военной прокуратуре, и Минобороны РФ, что очень быстро и четко включались», — сказала она.

До этого Москалькова сообщала, что получила более 3,4 тысячи обращений по поводу частичной мобилизации.

В феврале СПЧ предлагало правительству продолжать выплаты семьям пропавших без вести участников СВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о демобилизации на Украине.

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