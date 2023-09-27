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Неонацистское общество Artgemeinschaft внесли в список запрещенных в Германии

Глава МВД Германии Фезер запретила неонацистское общество Artgemeinschaft

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Michael Sohn/AP

Правительство Германии внесло в список запрещенных неонацистское общество Artgemeinschaft, обвинив его участников в попытках навязать свою идеологию несовершеннолетним. Об этом пишет издание Tagesschau.

В материале указано, что соответствующее решение приняла министр внутренних дел страны Нэнси Фезер. Глава ведомства запретила в ФРГ деятельность «культовой, глубоко расистской и антисемитской» организации.

Согласно имеющимся данным, Artgemeinschaft было основано еще в 1951 году. Создателем данного общество считается член СС Вильгельм Куссеров.

«Также Министерство внутренних дел запретило ассоциацию Familienwer, аффилированную с Artgemeinschaft. <...> Согласно уставу Familienwer, это объединение призвано «защищать интересы молодежи и их семей, уделяя особое внимание семьям с детьми», — говорится в публикации.

По словам Фезер, это крайне правое общество представляет не меньшую угрозу, чем запрещенная неделей ранее организация Hammerskins Germany. При этом министр назвала наложенные на Artgemeinschaft ограничения «еще одним ударом по правому экстремизму и интеллектуальным агитаторам».

Немецкое руководство предполагает, что всего в организацию входит 150 жителей из всех регионов страны. В их числе дети и представители молодежи.

Члены данного общества придерживаются идеологии, согласно которой «нордический вид» превосходит все остальные расы в мире. Более того, они воспитывают детей в рамках якобы германских традиций и языческих обычаев.

Ранее в Германии заявили о неприемлемости чествования нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте.

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