По итогам 2022 года в Подмосковье изготовили свыше 316 тыс. тонн макаронных изделий

Выпуск макаронных и аналогичных мучных изделий за пять лет в Подмосковье увеличился почти на 60%, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«По итогам прошлого года в Московской области было произведено свыше 316 тыс. тонн макаронных изделий. Это на 115 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства за пятилетку составил около 60%. Столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Пищевая сфера остается привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области заявлено порядка 30 инвестиционных проектов в пищевой отрасли.