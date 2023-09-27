Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

По итогам 2022 года в Подмосковье изготовили свыше 316 тыс. тонн макаронных изделий

Производство макаронных изделий выросло в Подмосковье

close
100%
Pixabay

Выпуск макаронных и аналогичных мучных изделий за пять лет в Подмосковье увеличился почти на 60%, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«По итогам прошлого года в Московской области было произведено свыше 316 тыс. тонн макаронных изделий. Это на 115 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства за пятилетку составил около 60%. Столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Пищевая сфера остается привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области заявлено порядка 30 инвестиционных проектов в пищевой отрасли.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях