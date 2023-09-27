В Саратовской области сбили беспилотник с взрывным устройством

Беспилотник самолетного типа, который утром 27 сентября сбили в поле в Калининском районе Саратовской области, был оснащен взрывным устройством. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, сославшись на источники.

Согласно полученной информации, дрон нес на себе взрывное устройство с поражающими элементами. Последние представляют собой металлические шарики, говорится в публикации.

При этом сам летательный аппарат имел размах крыльев около трех метров. БПЛА был ликвидирован в районе деревни Кленовые Вершины, которая находится в 420 км от российско-украинской границы.

«Его нашел рабочий местного сельскохозяйственного предприятия. На месте крушения образовалась огромная воронка», — указано в материале.

По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал. Также не поступало никаких сведений о разрушениях.

В тот же день украинский беспилотник предпринял неудачную попытку атаковать Брянск. Дрон упал в лесополосе в 30 метрах от жилого дома, расположенного на Уральской улице. Как уточнил Shot, представители силовых структур обнаружили на месте падения летательного аппарата два брикета взрывчатки С-4 и кумулятивный снаряд «К3-6».

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА на Брянскую область.