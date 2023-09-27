Для 17 российских регионов разработали схемы обращения с ТКО

Российские регионы смогут оперативно обновлять данные по контейнерным площадкам и мусорным полигонам в специальных электронных схемах. Российский экологический оператор (РЭО) разработал такие схемы уже для 17 регионов, сообщает телеканал «360».

Кабмин поручил до конца года всем регионам наладить информационный обмен электронных моделей терсхем с федеральной государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. До конца года, по его словам, завершится разработка 22 электронных моделей территориальных схем обращения с ТКО.

«Таким образом модели будут актуализированы для всех регионов России», — подчеркнул Буцаев.

На сегодня модели разработаны для таких регионов, как Курганская, Мурманская, Калининградская, Самарская области и другие. Согласование проходят и модели для новых регионов страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Данные регионов лягут в основу актуализации территориальных схем обращения с отходами. Такие схемы включают в себя информацию об источниках образования отходов, контейнерных площадках и так далее.

Напомним, с декабря все российские регоператоры должны будут предоставить данные о вывозимых отходах в ФГИС УТКО. Для этого мусоровозы подключают к информационным системам РЭО — на сегодня их количество превысило 9 тысяч.

Ранее в России призвали изменить правила расчета платы за вывоз мусора.