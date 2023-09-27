В России стартовала премия «Лидеры искусственного интеллекта»

Альянс в сфере искусственного интеллекта и АНО «Цифровая экономика» запустили национальную премию за вклад в развитие ИИ «Лидеры искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба Сбера.

Награда будет вручена в трех категориях: ученым, компаниям и регионам.

Заместитель Председателя Правительства, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта несет прямую экономическую выгоду и делает управленческие и производственные процессы прозрачнее и эффективнее.

«Задача правительства – способствовать разработке и распространению технологий ИИ в стране. Россией достигнуты значимые результаты в области ИИ, в том числе разработано более 100 профильных образовательных программ, свыше 450 проектов получили грантовую поддержку, созданы 6 исследовательских центров на базе ведущих российских вузов», — отметил он.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка, член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин, благодаря технологиям искусственного интеллекта возможности человека становятся практически безграничными.

«Неудивительно, что мировая борьба за первенство в разработке ИИ не останавливается ни на секунду, а лишь обостряется. Поэтому ускоренное развитие этой отрасли, поддержка исследователей, компаний и регионов, которые добиваются в этом успехов, — дело государственной важности. Мы стремимся к тому, чтобы в России рождались прорывные технологии», — сказал Ведяхин.

Премия проводится при поддержке правительства РФ.

Церемония награждения лауреатов состоится в конце ноября в Москве на международной конференции по искусственному интеллекту Сбера AI Journey.