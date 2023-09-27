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Вместо рекламы в российских кинотеатрах предложили показывать ролики о СВО

Журналист Малькевич призвал показывать в кинотеатрах ролики о спецоперации

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Depositphotos

Вместо рекламы и трейлеров других фильмов в российских кинотеатрах следует показывать видеоролики с кадрами, снятыми в зоне проведения военной спецоперации, считает сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых регионов, кавалер Ордена мужества Александр Малькевич. Также в кино можно показывать социальную рекламу, добавил он в пресс-центре НСН.

Показы трейлеров и рекламы товаров в кинотеатрах Малькевич назвал неприемлемой, подчеркнув, что за просмотр фильма зрители платят деньги.

«Социальная реклама у нас есть, и есть сильные короткометражные ролики, посвященные ситуации в зоне СВО. Вот это надо показывать в наших кинотеатрах перед кинопоказами вместо рекламы», – сказал журналист.

Кроме того, Малькевич раскритиковал реализацию проекта «Пушкинская карта» из-за того, что по ней учащиеся не могут посещать на льготных условиях концерты российских артистов.

Аналитики при этом заявляют, что траты россиян на кинотеатры за год выросли почти на 70%.

Напомним, в Госдуме ранее предложили предоставить доступ к «Пушкинской карте» детям с семи лет.

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