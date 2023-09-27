В Москве назвали топ-1000 российских менеджеров

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров и директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает «Коммерсантъ».

Андрей Цыпер представлен в топ-6 рейтинга «Высшие руководители». В 2022 под его руководством удалось установить исторические рекорды посещаемости у шести медиа. «Газета.Ru» и «Лента.ру» также вошли в топ-4 годового рейтинга цитируемости интернет-ресурсов, «Мослента», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru – в топ-10 отраслевых рейтингов цитируемости («Медиалогия»).

Владимир Тодоров отвечает за стратегическое развитие крупнейших федеральных СМИ – «Ленты.ру», «Газеты.Ru», «Секрета фирмы» и других, включен в топ-5 рейтинга «Директора по развитию».

Виктория Джигкаева представлена в топ-3 рейтинга «Директора по общественным и корпоративным связям». В 2022 PR-команда под ее руководством усилила позицию Rambler&Co в инфополе: охват всех информационных материалов увеличился на 70% («Медиалогия»).

Список составляется по экспертному мнению кандидатов рейтинга текущего года. Подобный принцип позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации коллег.