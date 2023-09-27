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В аэропорту Кольцово дебош авиапассажира закончился уголовным делом

Житель Хабаровска оскорбил таможенника и бросил в него деньги в аэропорту

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Павел Лисицын/РИА Новости

Мужчина из Хабаровска не задекларировал крупную сумму денег во время перелета в Дубай. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральскую таможню.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. Во время прохождения «зеленого коридора» мужчину попросили открыть сумку для осмотра. Выяснилось, что при себе у пассажира, летевшего в Дубай, было $10 000 и 2 100 рублей.

Когда инспектор начал составлять протокол, мужчина стал бросаться в специалиста деньгами оскорблять его. В этот момент на месте присутствовали коллеги эксперта и другие туристы.

В результате гражданина задержали на 48 часов. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

Ранее во Внуково женщина забрала забытые другой пассажиркой часы и была снята с рейса.

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