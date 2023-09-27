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Россиян предупредили о вреде покупных пельменей

Диетолог Королева: покупные пельмени вредны из-за качества мяса и избытка соли

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Пресс-служба ресторана «СибирьСибирь»

Покупными пельменями лучше не злоупотреблять – в большом количестве они могут нанести вред здоровью, предупредила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. Такие полуфабрикаты могут изготавливаться из не самого свежего, замороженного мяса, отметила она в беседе с НСН.

«Не все производители заинтересованы сделать качественный во всех отношениях продукт. Сложно сказать, какие продукты они используют. Мясо может быть не совсем свежим, замороженным. Много вредных факторов», – отметила диетолог.

Избыток соли в фарше особенно вреден для людей с гипертоническими заболеваниями, добавила Королева. Готовить это блюдо она призвала дома, добавив, что даже в этом случае не стоит их есть «четыре раза в день на протяжении недели».

Напомним, ученые разработали диету для стимуляции мозга – она включает в себя 14 продуктов, которые стимулируют когнитивные способности.

Также, по мнению врачей, для профилактики инфаркта в свой рацион нужно добавить жирную рыбу, цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты.

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