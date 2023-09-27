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Во Внуково с рейса сняли женщину, которая оставила себе часы, забытые другой пассажиркой

Женщина нашла во Внуково часы за 320 тысяч рублей и стала подозреваемой в краже

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МВД РФ по г. Москве

Полиция не дала покинуть Москву женщине, присвоившей забытые другой пассажиркой в аэропорту часы. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел в московском аэропорту Внуково. 61-летняя жительница Свердловской области увидела в одном из контейнеров в зоне досмотра багажа кем-то забытые белые часы. Пассажирка решила оставить находку у себя, но не успела улететь в свой регион и была задержана транспортными полицейскими.

Перед этим к правоохранителям обратилась хозяйка часов и оценила украденную драгоценность в 321 тыс. руб. Стражи порядка по камерам видеонаблюдения установили личность похитившей чужое имущество и сняли ее вместе со спутником с рейса, улетавшего в Екатеринбург.

В момент задержания мужчина, сопровождавший подозреваемую, попытался вернуть часы полицейским и заявил, что сделать это перед вылетом пара забыла. Тем не менее путешественников доставили в дежурную часть, где женщина созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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