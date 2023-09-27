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Назван срок возникновения еще одной крупной пандемии COVID

Ученый «Вектора» Локтев заявил о возможной пандемии через 30 лет

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Возникновение пандемии коронавирусной инфекции, аналогичной той, которая произошла в период с 2020 по 2022 годы, возможно только после ухода поколения с иммунитетом, по информации ТАСС, полученной на форуме Openbio.

Заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев сообщил, что период без крупных пандемий займет около 30 лет.

Вчера в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией было объявлено о повышении заболеваемости COVID-19 в России на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 регионах Российской Федерации, а заболеваемость выросла в 74 регионах.

Локтев пояснил, что обычно период между пандемиями равен половине продолжительности жизни человека, а для вируса гриппа этот период составляет 57 лет. Он также добавил, что в настоящее время коронавирусная инфекция стала сезонным явлением.

Ранее специалист выразил мнение, что высокий рост заболеваемости COVID-19 в текущем эпидсезоне в России маловероятен из-за того, что большая часть населения уже переболела и обладает иммунитетом.

Режим чрезвычайной ситуации, связанный с коронавирусом, действовал в мировом здравоохранении с января 2020 года до мая 2023 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Ранее врач Луценко рассказал, что секс может снизить риск развития диабета.

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