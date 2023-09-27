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Москвичам рассказали о погоде на среду

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 27 сентября ожидается до +20°С

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье в среду, 27 сентября, ожидается до +20°С. В столичном регионе прогнозируется небольшая облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18...+20°С. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

В ночь на четверг столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Ожидается южный, юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 759 мм рт. ст., а ночью — 758 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 29 сентября в Москве ожидается потенциально самая теплая температура за всю историю метеонаблюдений.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что последний пик тепла в столице будет в конце сентября.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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