Ливни могут нарушить жизнеобеспечение несколько крупных регионов РФ

Предупреждение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) гласит, что на этой неделе жизнеобеспечение практически всех регионов Дальневосточного федерального округа может быть нарушено из-за сильных порывов ветра со скоростью до 25 метров в секунду и значительных осадков. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ВНИИ ГОЧС, ученые института прогнозируют возможные сбои в системах жизнеобеспечения населения в республиках Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальском, Приморском и Камчатском краях, а также на юге Хабаровского края, в Сахалинской и Амурской областях.

Эксперты указывают, что источниками потенциальных чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать порывы ветра со скоростью до 25 метров в секунду и ожидаемые осадки от 25 до 35 миллиметров.

Ранее в Красноярском крае рассказали о первом снегопаде. Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю, в свою очередь, предупредило граждан о возможной гололедице в южных районах региона. Как сообщается, 24 и 25 сентября на юге Таймыра прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В некоторых местах скорость порывов ветра может достигнуть 25 метров в секунду, говорится в заявлении.

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