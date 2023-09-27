Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ливни могут нарушить жизнеобеспечение несколько крупных регионов РФ

Ливни могут нарушить жизнеобеспечение почти всех регионов Дальнего Востока

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Предупреждение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) гласит, что на этой неделе жизнеобеспечение практически всех регионов Дальневосточного федерального округа может быть нарушено из-за сильных порывов ветра со скоростью до 25 метров в секунду и значительных осадков. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ВНИИ ГОЧС, ученые института прогнозируют возможные сбои в системах жизнеобеспечения населения в республиках Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальском, Приморском и Камчатском краях, а также на юге Хабаровского края, в Сахалинской и Амурской областях.

Эксперты указывают, что источниками потенциальных чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать порывы ветра со скоростью до 25 метров в секунду и ожидаемые осадки от 25 до 35 миллиметров.

Ранее в Красноярском крае рассказали о первом снегопаде. Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю, в свою очередь, предупредило граждан о возможной гололедице в южных районах региона. Как сообщается, 24 и 25 сентября на юге Таймыра прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В некоторых местах скорость порывов ветра может достигнуть 25 метров в секунду, говорится в заявлении.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях