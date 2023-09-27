Коста-Рика объявила национальный режим ЧС

Власти Коста-Рики объявили режим чрезвычайной ситуации на национальном уровне из-за наплыва мигрантов, прибывающих через Панаму, сообщил президент Родриго Чавес Роблес. Об этом информирует РИА Новости.

Президент отметил, что Коста-Рика является транзитной страной для мигрантов, большинство из которых стремятся добраться до США. Среди мигрантов преимущественно венесуэльцы, эквадорцы, китайцы, колумбийцы, а также отдельные лица из Гаити, Йемена и Бангладеш. Из-за значительного числа людей, проходящих через территорию страны, президент призвал объявить чрезвычайную ситуацию.

Только в сентябре через границу с Панамой в населенный пункт Пасо Каноас прибыло более 60 тысяч человек, что превышает население города втрое. Организация упорядоченной миграции, включая регистрацию и сбор биометрических данных, предоставление продуктов питания и воды, уборку мусора, транспорт и другие аспекты, становится невозможной без экстренных мер на национальном уровне.

Президент Чавес Роблес отметил, что власти предпринимают все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственное продвижение мигрантов в сторону США, включая организацию автобусных перевозок к северной границе страны. Однако он предупредил, что гостеприимство не должно рассматриваться как слабость государства.

Президент также приказал начать процесс депортации лиц, устраивавших беспорядки, обратно в их страны происхождения, в основном в Венесуэлу. Он подчеркнул, что Коста-Рика не будет терпеть плохого поведения и неуважительного отношения к властям. Тем, кто планирует прибыть в Коста-Рику, президент советует задуматься о своих намерениях.

Ранее президент Коста-Рики отреагировал на обвинение в торговле влиянием.