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Власти Украины начали эвакуацию из подконтрольной ей части Херсонской области

Сальдо: Киев насильно эвакуирует жителей контролируемой части Херсонской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Украины начали насильственную эвакуацию жителей из 31 населенного пункта на территории части Херсонской области, которая находится под контролем Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, эвакуацию осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) при поддержке экстремистов «националистического батальона «Цунами», прибывшего из Николаева. Как указал глава региона, ранее в данном городе эти же бойцы вместе с работниками СБУ проводили рейды против сторонников России.

По данным главы региона, национал-террористы запугивают херсонцев, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с дронов во дворы, в подъезды и на крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, гражданских затем собирают на пункты сбора, после чего доставляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева. Мужчин же изолируют и направляют в николаевские военные комиссариаты для отправки в зону боевых действий. Зимой 2022–2023 года была проведена принудительная эвакуация ценных специалистов, в первую очередь врачей, из Херсонской области на Западную Украину, сообщил Сальдо.

Он также заявил, что насильственное перемещение гражданских лиц теперь «вышло на массовый уровень».

«Детей разлучают с родителями, а отцов — с семьями», — добавил губернатор.

До этого власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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