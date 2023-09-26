Минздрав Армении уточнил данные о погибших от взрыва в Карабахе

Заявление Минздрава Армении о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом бензохранилища рядом со Степанакертом, передает ТАСС.

«Министр здравоохранения Анаит Аванесян озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в бензохранилище возле Степанакерта в Нагорном Карабахе пострадали 290 человек, они обратились к медикам с ожогами различной степени тяжести.

Большинство пострадавших были переведены в Республиканский медицинский центр. Состояние десяти человек оценивается как критическое.

По данным портала, жизнь семи человек спасти не удалось. Кроме того, 13 неопознанных тел были переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы. Многие люди считаются без вести пропавшими.

Минздрав Армении сообщил, что врачи из республики направились на вертолете с необходимыми медикаментами и оборудованием в Нагорный Карабах для оказания помощи пострадавшим.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.