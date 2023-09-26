В Минтруда рассказали, когда в РФ возникнет дефицит кадров

Министр труда России Антон Котяков заявил, что пик дефицита кадров в строительстве произойдет в 2026-2027 годах, передает «Интерфакс».

По его словам, дефицит кадров составит около 360-400 тыс. сотрудников, а к 2030 году он снизится до 220 тыс.

Ранее сообщалось, что нехватка кадров сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По данным Котякова, к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек, причем наибольший прирост — плюс 800 тыс. человек — покажет именно обрабатывающее производство.

Потребность в ученых, исследователях и IT-специалистах вырастет на 430 тыс. человек, а в сфере транспортировки и хранения — на 400 тыс. человек. При этом здравоохранение и социальные услуги совокупно потребуют на 285 тыс. больше.

Ранее депутат Госдумы Даванков предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.