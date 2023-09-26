Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минтруда рассказали, когда в РФ возникнет дефицит кадров

Минтруд: пик дефицита кадров в строительстве произойдет в 2026-2027 годах

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр труда России Антон Котяков заявил, что пик дефицита кадров в строительстве произойдет в 2026-2027 годах, передает «Интерфакс».

По его словам, дефицит кадров составит около 360-400 тыс. сотрудников, а к 2030 году он снизится до 220 тыс.

Ранее сообщалось, что нехватка кадров сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По данным Котякова, к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек, причем наибольший прирост — плюс 800 тыс. человек — покажет именно обрабатывающее производство.

Потребность в ученых, исследователях и IT-специалистах вырастет на 430 тыс. человек, а в сфере транспортировки и хранения — на 400 тыс. человек. При этом здравоохранение и социальные услуги совокупно потребуют на 285 тыс. больше.

Ранее депутат Госдумы Даванков предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях