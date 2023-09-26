Моржиха напала на надувную лодку россиян у Земли Франца-Иосифа

На российских путешественников напала разъяренная моржиха в районе Земли Франца-Иосифа. Видео нападения опубликовало RT в своем Telegram-канале.

На кадрах путешественники пытаются спустить на воду резиновую надувную лодку, когда из воды появляется моржиха и начинает атаковать ее. В итоге животному удается проколоть один из бортов лодки острым бивнем. Рядом с моржихой в воде заметен ее детеныш.

Туристы предположили, что таким образом мать защищала свое потомство от чужаков.

Ранее на Курилах туристы сняли на видео, как лиса кусает медведя, который откапывает заначку.