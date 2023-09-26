Пожар на уфимском хлебокомбинате потушили

Пожар на хлебокомбинате в Уфе полностью потушили. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на текущий момент пожар полностью потушен. До этого в ГУМЧС по Башкортостану сообщили о ликвидации открытого горения.

Хлебокомбинат загорелся в ночь на 26 сентября. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров в здании хранилища зерна.

Во время тушения возгорания торцевая стена корпуса рухнула на площади 200 квадратных метров — пострадал один из сотрудников хлебокомбината. Информации о его состоянии не поступало.

25 сентября огнеборцы потушили пожар в новом храме Воздвижения Креста Господня в Перми. В ликвидации возгорания принимали участие 22 человека и шесть единиц спецтехники. Площадь пожара составила 135 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Сочи потушили пожар у нефтебазы.