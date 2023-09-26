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Врач перечислил напитки, которые опасно пить при варикозе

Врач Гинзбург: алкоголь и соленые напитки нельзя пить при варикозе

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Людям с варикозным расширением вен прежде всего стоит отказаться от алкоголя, который усиливает отек и застой жидкости в нижних конечностях. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Соленые напитки, например рассолы, при варикозе употреблять тоже нельзя. Потому что будет задержка жидкости, усиление отека и варикозной болезни», — продолжил диетолог.

Помимо этого, диетолог советует исключить из своего рациона все сахаросодержащие напитки. По его словам, они увеличивают отек, воспаление, сгущают кровь и усиливают проявление варикозной болезни.

Полезными при варикозе напитками являются зеленый и травяной чаи, обладающие противовоспалительным действием, заключил Гинзбург.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что людям с некоторыми заболеваниями, в том числе при варикозе, не стоит парить ноги. По его словам, при данном недуге стенки вен становятся достаточно тонкими и пропускают в подкожную клетчатку форменные элементы и плазму. Поэтому при нагревании ног заболевание может обостриться, пояснил специалист.

Ранее хирург объяснил, почему варикоз чаще всего возникает у женщин.

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