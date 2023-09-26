Патрушев оценил поставленное ВСУ вооружение странами Запада

Контрнаступление Украины оказалось проваленным, оружие, направленное Западом Киеву, было неэффективным против техники Вооруженных сил России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает «Российская газета».

«Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру», — уточнил Патрушев.

Ситуацию в зоне боевых действий он оценил во время российско-египетских консультаций по безопасности в Каире.

По словам Патрушева, поставленное украинской стороне военное оснащение планомерно утрачивается бойцами во время столкновений с ВС РФ.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили технику украинских военных.

Также Defense One уточняли, что ВСУ прячут технику, так как им сложно остановить «Ланцеты».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.