Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении назвали число прибывших из Нагорного Карабаха

Вице-премьер Армении Хачатрян: из Нагорного Карабаха прибыли 19 тысяч человек

close
100%
Григорий Печорин/РИА Новости

Вице-премьер Армении, координатор «Гуманитарного центра» правительства Тигран Хачатрян сообщил на пресс-конференции, что из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 19 тысяч вынужденных переселенцев, передает ТАСС.

«На данный момент границу с Корнидзором (приграничное с Азербайджаном село. — «Газета.Ru») пересекли 19 тысяч жителей Нагорного Карабаха», — сказал он.

Хачатрян добавил, что из них 2 500 уже находятся в пунктах временного размещения.

До этого на сайте армянского правительства сообщалось, что в Армению из Карабаха въехали более 13 тысяч человек.

25 сентября сообщалось, что из Нагорного Карабаха прибыли 4850 вынужденных переселенцев.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях