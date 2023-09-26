В Армении назвали число прибывших из Нагорного Карабаха

Вице-премьер Армении, координатор «Гуманитарного центра» правительства Тигран Хачатрян сообщил на пресс-конференции, что из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 19 тысяч вынужденных переселенцев, передает ТАСС.

«На данный момент границу с Корнидзором (приграничное с Азербайджаном село. — «Газета.Ru») пересекли 19 тысяч жителей Нагорного Карабаха», — сказал он.

Хачатрян добавил, что из них 2 500 уже находятся в пунктах временного размещения.

До этого на сайте армянского правительства сообщалось, что в Армению из Карабаха въехали более 13 тысяч человек.

25 сентября сообщалось, что из Нагорного Карабаха прибыли 4850 вынужденных переселенцев.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению.