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Врач назвал неожиданный продукт, который улучшит работу сердца

Врач Арзамасцев: картофель может улучшить работу сердца

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Freepik.com

В картофеле содержатся калий и магний, которые могут улучшить работу сердца. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

При этом врач уточнил, что пользу может принести отварной картофель, а не жареный.

«Калий из состава картофеля нормализует водно-солевой баланс. При взаимодействии с натрием он улучшает питание клеток. Достаточное количество магния будет улучшать работу клеток сердца и защищать орган от быстрого изнашивания», — сказал Арзамасцев.

Помимо этого, полезные для сердца микроэлементы содержатся и в сухофруктах. Для получения калия можно употреблять помидоры, магния — орехи, продолжил эксперт.

«Еще можно выделить продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, которые нормализуют уровень холестерина и тоже положительно влияют на сердце. Это авокадо, рыба и разнообразные растительные масла», — заключил диетолог.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева до этого рассказала «Газете.Ru», что курение является первой привычкой, которая негативно влияет на сердце.

Ранее хирурги успешно провели вторую в истории пересадку свиного сердца человеку.

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