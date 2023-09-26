Депутат Бурматов рассказал, что нужно сделать перед тем, как завести ребенку собаку или кошку

Перед тем как завести ребенку домашнее животное, родителям стоит убедиться, что у него нет аллергии. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Если заводите животное ребенку, который уже достиг определенного возраста, то сначала неплохо бы проверить, нет ли у ребенка аллергии. Потому что очень много трагедий связано с тем, когда ребенок хочет, просит, но родители, не зная, что есть несовместимость, берут животное. В основном это касается кошек, они более сильные аллергены. На собак все-таки реже появляется аллергия, и можно выбрать гипоаллергенную собаку, типа Йорка, которые не вызывают вообще аллергических реакций», — объяснил депутат.

Для того, чтобы понять, как ребенок общается с животными, родителям стоит отвести его в приют или «котокафе». В приюте ребенку смогут рассказать о важности бережного отношения к питомцу, отметил Бурматов.

«Если задумали брать животное, то посетите, например, «котокафе», где есть возможность пообщаться с кошками и убедиться, что ребенок это воспринимает нормально. Посетите приют для бездомных животных. Я у себя в регионе провожу «Уроки доброты», где со школьниками езжу в приюты, и они там взаимодействуют с бездомными животными. Им волонтеры рассказывают, как эти животные пострадали от рук человека, какие у них проблемы из-за этого возникли, как они в приюте оказались. Это очень полезное мероприятие, потому что когда дети видят это, они никогда не пойдут на то, чтобы сделать больно или причинить страдания четвероногому. Потому что видят, какие тяжелые последствия это может иметь, к чему это может привести», — объяснил депутат.

Он отметил, что общение с животными помогает воспитывать в детях лучшие качество.

«Это, на мой взгляд, очень вообще хорошее проявление любви — забота о том, кто от тебя отличается. Потому что забота о братике или сестренке — это органично и понятно. Он похож на тебя, он такой же, как ты, понятно, почему его любят и заботятся о нем. А вот собака или кошка… Для ребенка очень полезно восприятие того, что их тоже нужно любить, что они такие же живые существа», — заключил Бурматов.

Ранее в СПЧ предложили ввести новые условия, чтобы человек мог приобрести собаку.