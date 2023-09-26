Депутат назвала недопустимым приглашение неонациста в парламент Канады

Случай с приглашением в парламент Канады украинского нациста является вопиющим и недопустимым. Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина, сообщает газета «Взгляд».

По ее мнению, премьер-министру Канады Джастину Трюдо придется еще долго оправдываться за произошедшее. Также она считает, что у Трюдо «сейчас очень большие проблемы есть и будут».

Она напомнила, что после окончания Великой Отечественной войны Канада приняла большое число бандеровцев и укрывала их на своей территории. «Вот они и получили, а теперь возмущаются», — сказала Бутина.

Также депутат считает, что возникший скандал является «предсказуемой историей», но при этом недопустимой.

Она обратила внимание, что канадский премьер уже начал оправдываться, «мол, мы не это имели в виду». Теперь, по мнению депутата, канадским властям «придется отыгрывать назад». Она предположила, что они попытаются найти какое-то очередное оправдание.

Ранее сообщалось, что посольство России после данного инцидента направит ноту в МИД Канады.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».