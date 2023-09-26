Врач рассказал, какие блюда стоит с осторожностью заказывать в ресторане

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с РИАМО перечислил блюда, которые стоит заказывать в ресторане с особой осторожностью. По его словам, отравиться можно почти любой пищей, однако некоторые лакомства, по статистике, чаще вызывают расстройства пищеварения. Первое, на что специалист советует обратить внимание, — это устрицы.

«Во-первых, эти моллюски не водятся в наших широтах. В то же время устрицы очень чувствительны к условиям хранения и транспортировки, и если они не соблюдаются, то моллюски могут стать источником инфекций и паразитов», — пояснил врач.

Также он рекомендовал отказаться от таких блюд, как стейки из плавника акулы и сашими из рыбы фугу из-за риска тяжелого отравления. По его словам, экзотику лучше пробовать там, где она была выловлена, а не за тысячи километров.

Кроме того, врач посоветовал воздержаться от вырезки из сырого говяжьего филе — карпаччо, особенно, если источник происхождения и способ обработки мяса неизвестны. Он отметил, что блюдо может содержать колонии болезнетворных бактерий.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова до этого отмечала, что курение, злоупотребление алкоголем и высококалорийное питание — основные привычки, которые ведут к нарушениям работы поджелудочной железы.

Ранее врач дал советы, которые помогут восстановить желудок.