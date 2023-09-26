Администрация сибирского села об убийстве фельдшера: она всегда ходила на вызовы одна

В селе Иштан Томской области во время ночного вызова забили до смерти фельдшера Ольгу Земляницкую. Как рассказали «Газете.Ru» в администрации Иштанского сельского поселения, она всегда приходила к пациентам пешком. По словам местных властей, в водителе и машине для медика не было необходимости.

«Здесь маленькое село, фельдшер обслуживала пешком. Если тяжелобольные, скорая из районного центра приезжала. Если она справлялась, она сама оказывала помощь. Не было никакой машины, никакого водителя. Я не знаю, как у них график предполагает. До 12 или 13.00 работают в стационаре, в ФАПе, а потом у них, наверное, время для подомовых обходов. Ей всегда можно было просто позвонить, без скорой, она всегда придет и поможет. Ольга еще в молодости сюда приехала, в советское время, и так и осталась работать медиком. Все ее знали, уважали», — сказала сотрудница сельской администрации.

По ее словам, в селе всегда было тихо и безопасно. Когда до фельдшера не смогли дозвониться, подумали, что ей могло стать плохо по дороге с работы, и стали ее искать.

«Все произошло вчерашней ночью, 25 сентября. Мы Ольгу искали. У нас там река рядом, вдоль реки идет дорога, крутой обрыв. Думали, мало ли что. А потом узнали. Убийцы — приезжие откуда-то. Они не первый год живут в Иштане, но не местные. Поэтому мы не знали и не ожидали такого поворота. Никакого расчленения не было. Голова повреждена. Прикопали ее где-то в лесу, а как и что, уже не знаем», — добавили в администрации.

Как сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники, фельдшера вызвали мужчины, которые выпивали. Один из них решил поджечь спирт, но огонь попал на руку другого мужчины. На вызов пришла 61-летняя фельдшер Ольга. Женщина зашла в дом, на нее накинулись и несколько раз ударили головой о стену — она потеряла сознание и вскоре скончалась. Наутро мужчины спрятали тело в погреб. Но Ольгу уже стали искать. Вызов был зафиксирован, и полиция приехала прямо на место преступления. Обоих подозреваемых задержали.

Ранее в Краснодаре фельдшера госпитализировали после нападения пьяного пациента.