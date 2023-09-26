В Красногорске во время драки мужчина выстрелил в оппонентов и скрылся

В Подмосковье произошла массовая драка с участием уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в Красногорске. Между мужчинами, в том числе и иностранцами, произошел конфликт. Сначала он был словесным, но спустя время один из участников несколько раз выстрелил в остальных из ружья и скрылся.

В результате трое человек попали в больницу с огнестрельными ранениями. Все они находятся в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители ищут скрывшегося с места происшествия мужчину. Остальных участников ссоры направили в следственный отдел.

Ранее в Петербурге подростки устроили стрельбу из пневматики на детской площадке.