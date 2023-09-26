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ФНС открыла Блиновской доступ к ее заблокированным счетам

Сальникова: ФНС открыла блогеру Блиновской доступ к ее заблокированным счетам

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Адвокат блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, Наталия Сальникова сообщила ТАСС, что Федеральная налоговая служба России разблокировала привязанные к ИП банковские счета блогера.

«Счета были ранее блокированы, поскольку было опоздание с отчетностью. После того как отчеты были сданы, счета ИП разблокировали», — сказала она.

Ранее Наталия Сальникова заявляла, что адвокаты, которые защищают блогера Елену Блиновскую, намерены изменить условия ее содержания, чтобы она смогла продолжать работать и погасить налоговую задолженность.

Адвокат также сообщала, что на сегодняшний день Блиновская выплатила около 55 млн руб. Ее адвокат утверждает, что большую сумму погасить невозможно, поскольку все ее счета заморожены. При этом защита считает, что выплаченная сумма является «частичным погашением возможной недоимки».

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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