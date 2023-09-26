Глава ДНР призвал решить вопрос с инфраструктурой Артемовска

Гражданская инфраструктура города Артемовск (украинское название — Бахмут), которая уцелела после боевых действий, нуждается в консервации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Надо что-то решать по Артемовску. Есть необходимость определенных мероприятий, имеется в виду консервация того, что осталось в плане гражданской составляющей, инфраструктуры», — сказал Пушилин

Городскую инфраструктуру Артемовска, сильно пострадавшую в ходе боев, необходимо обследовать, отметил глава ДНР, подчеркнув, что пока это сделать не получается из-за непрерывных обстрелов со стороны украинских войск.

Артемовск — промышленной город. Он находится в 89 км к северо-востоку от Донецка и примерно в 8 км от Соледара. В нем расположено крупнейшее предприятие в Восточной Европе по производству игристых вин классическим бутылочным методом, а рядом с ним соляная шахта.

21 мая 2023 года Министерство обороны РФ заявило, что город полностью взят под контроль российскими войсками.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.