В Новосибирске мужчина попал в больницу после стрельбы на улице

В Новосибирске рецидивиста подозревают в нападении на случайного прохожего. Об этом сообщает управление МВД РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел 16 сентября, но известно об этом стало только сейчас. По версии правоохранителей, на улице Кропоткина ранее судимый россиянин поспорил с 32-летним мужчиной. В результате рецидивист несколько раз выстрелил в оппонента.

Мужчина получил травму грудной клетки и повреждение легкого, пострадавшего госпитализировали.

Полиция оперативно задержала рецидивиста. У мужчины изъяли травматический пистолет, патроны и 30 свертков с неизвестным веществом. В рамках экспертизы специалисты выяснили, что в них оказались наркотики.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под арестом.

Ранее в Харцызске спасли собаку, которой прострелили голову арбалетом.