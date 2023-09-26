Кадыров ночью позвонил Собчак и сделал предупреждение

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил ей по видеосвязи после ее комментария видео, на котором сын Кадырова Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, сжегшего Коран. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она привела выдержки из их разговора и опубликовала скриншот видеозвонка с телефона.

Как пишет Собчак, глава Чечни, в том числе, задал ей вопрос, почему она «трогает» его сына. На это журналистка сказала, что Кадыров-старший сам опубликовал видео с Адамом и написал, что гордится им.

Кадыров в ответ сказал, что не наказал своего сына за этот инцидент и добавил, что он повел себя как настоящий мужчина.

Он также рассказал подробности произошедшего в СИЗО. По его словам, они пришли к Журавелю, но сам он «ничего не делал», так как «законопослушный гражданин».

«Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный», — передает Собчак слова Кадырова.

Кроме того, он заявил ей, что если суд решит, что Адам виновен, то он понесет наказание по закону.

«Про него можно писать, что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение <...> Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью», — написала журналистка и добавила, что глава Чечни разрешил ей опубликовать разговор и скриншот.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что Кадыров поставил «окончательную точку» в ситуации с избиением Никиты Журавеля, опубликовав видео, на котором его сын избивает арестованного в СИЗО.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова.