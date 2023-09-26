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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в одной из областей

Глава ОВА Табурец: поврежден объект инфраструктуры в Черкасской области Украины

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Объект инфраструктуры был поврежден в Черкасской области Украины. Об глава областной военной администрации Игорь Табурец сообщил в своем Telegram-канале.

Ночью 26 сентября в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги.

«Имеем попадание в инфраструктурный объект. Сейчас идет ликвидация последствий», — подчеркнул Табурец.

В настоящий момент неизвестно, какой именно украинский объект инфраструктуры был поврежден.

До этого глава военной администрации Одессы Олег Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры на юге региона. В ночь на вторник, 26 сентября, взрывы звучали в районе речного порта Рени на Дунае.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины. Известно, что атаки осуществляются по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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