В Армению из Карабаха въехали более 13 тысяч человек

В Армению въехали 13,5 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

«По состоянию на 08:00 (7:00 мск), 26 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 13 550 вынужденных переселенцев», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что данные о регистрации 11 тысяч из них уже обобщены, а потребности 2550 лиц еще идентифицируются.

Там добавили, что регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается. Всех лиц, у которых не будет определенного места жительства, правительство Армении обещает обеспечить жильем.

Ранее сообщалось, что по данным на вечер 25 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 6650 беженцев. Беженцев регистрируют, чтобы оценить необходимые им меры поддержки. 24 сентября советник президента НКР Давид Бабаян заявил, что республику могут покинуть более 120 тыс. армян, поскольку они не хотят жить в Азербайджане.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.