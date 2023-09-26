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В Екатеринбурге рабочие спасли ребенка из горящего дома с помощью ковша экскаватора

На Урале трое дорожных рабочих спасли ребенка из пожара с помощью экскаватора

В Екатеринбурге рабочие помогли ребенку спастись из охваченного огнем жилого дома. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на ИА «Ночные Новости».

Экскаваторщик Алексей Шилкин, монтажник Виларит Зиятдинов и электрогазосварщик Влад Загрутдинов прокладывали водопровод на улице Бисертской, когда на третьем этаже дома №135 начался пожар.

По словам очевидца, рабочие быстро сориентировались и прекратили земляные работы. Двое мужчин залезли в ковш, а их напарник развернул его к зданию.

В итоге спасатели поместили в ковш ребенка, ожидавшего помощь на балконе, а затем спустили его на землю.

«Один забрал ребенка, второй проверил всю квартиру — есть ли кто-то еще», — поделился деталями операции свидетель.

Ранее собаки спасли заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку.

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