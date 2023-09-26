В Екатеринбурге рабочие спасли ребенка из горящего дома с помощью ковша экскаватора

В Екатеринбурге рабочие помогли ребенку спастись из охваченного огнем жилого дома. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на ИА «Ночные Новости».
Экскаваторщик Алексей Шилкин, монтажник Виларит Зиятдинов и электрогазосварщик Влад Загрутдинов прокладывали водопровод на улице Бисертской, когда на третьем этаже дома №135 начался пожар.
По словам очевидца, рабочие быстро сориентировались и прекратили земляные работы. Двое мужчин залезли в ковш, а их напарник развернул его к зданию.
В итоге спасатели поместили в ковш ребенка, ожидавшего помощь на балконе, а затем спустили его на землю.
«Один забрал ребенка, второй проверил всю квартиру — есть ли кто-то еще», — поделился деталями операции свидетель.
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