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В СПЧ прокомментировали видео с избиением сыном Кадырова сжигателя Корана

Глава СПЧ Фадеев: Кадыров своим видео поставил «точку» в ситуации с избиением

Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил «окончательную точку» в ситуации с избиением поджигателя Корана Никиты Журавеля, опубликовав видео, на котором Адам Кадыров избивает арестованного в СИЗО, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, передает Telegram-канал Baza.

«Видео мне пересказали. Первое — я думаю, что сжигание Корана это, безусловно, серьезное преступление <...> Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Эти правила должны соблюдаться», — заявил Фадеев.

Он добавил, что само сжигание Корана является серьезной провокацией против устройства такого многоконфессионального государства, как Россия.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на избиение сыном Кадырова поджигателя Корана Никиты Журавеля, осудив действия Адама Кадырова и потребовав соблюдать правила содержания арестованных в СИЗО.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова.

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