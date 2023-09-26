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В Северной Корее усиливают карантинные меры

ЦТАК: в Пхеньяне с наступлением осени усиливают карантинные меры

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Cha Song Ho/AP

Власти Северной Кореи усиливают карантинные меры в стране для профилактики респираторных заболеваний в связи с наступлением осени, когда наблюдается большая разница дневных и ночных температур. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Других подробностей агентство не приводит. При этом не сообщается об отмене ограничений на въезд в Северную Корею для иностранцев с 25 сентября.

По данным Центрального телевидения Китая, для въезда в Северную Корею нужно пройти двухнедельный карантин. Границы страны были закрыты на протяжении трех лет и восьми месяцев в связи с пандемией коронавируса. В сообщении Центрального телевидения Китая источник информации не приводился.

Накануне стало известно, что Северная Корея разрешила въезд в страну иностранцам, сняв ограничения, введенные после начала пандемии коронавируса. 

22 сентября китайская сторона анонсировала «положительные сдвиги» в обменах и сотрудничестве в сфере двустороннего туризма.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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