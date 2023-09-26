В Центре по борьбе с антисемитизмом оценили присутствие нациста в парламенте Канады

Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило приветствие бывшего участника дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Об этом сообщается на сайте организации.

В организации подчеркнули, что глубоко обеспокоены тем, что канадские законодатели поприветствовали 98-летнего мужчину, который служил в нацистской воинской части во время Второй мировой войны и мог быть причастен к массовым убийствам евреев и других людей.

В центре подчеркнули, что возмущены произошедшим в парламенте Канады.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Ярослава Хунку. Одна из фотографий агентства Associated Press с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.