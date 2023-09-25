Беспилотники массово атаковали Белгородскую область

Министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников над Белгородской областью.

«Вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza писал, ссылаясь на очевидцев, о массовой атаке беспилотников на регион. По данным канала, системы ПВО работали в Грайвороновском районе.

До этого в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме этого Telegram-канал Mash писал, что украинский беспилотник атаковал дизельный завод в Брянске.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.