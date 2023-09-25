Взрыв произошел на бензоколонке в Карабахе

Взрыв произошел в понедельник на бензоколонке в Нагорном Карабахе, передает Sputnik Армения, ссылаясь на депутата Национального собрания Арцаха Метаксе Акопян.

«На складе бензина в Степанакерте произошел взрыв», — рассказал источник.

По его словам, в результате взрыва есть много пострадавших. В больницу доставлено много пациентов с ожогами.

Другие подробности инцидента не приводятся.

До этого армянское агентство «Фактор» опубликовало фотографию массово уезжающих из Нагорного Карабаха жителей.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.