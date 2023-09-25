Нарколабораторию в коровнике обнаружили полицейские, когда искали пропавшего мужчину

Нарколабораторию и 4 килограмма мефедрона нашли в заброшенном подмосковном коровнике полицейские, когда искали пропавшего жителя Нижнего Тагила. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

С заявлением об исчезновении сына в полицию обратились родители 20-летнего молодого человека, они объяснили, что четыре месяца назад он уехал покорять столицу.

Мужчина присылал родителям фото, матери показалось, что местность на снимках не похожа на Москву, сын объяснил, что устроился жить и работать в Коломне, но чем занимается, не рассказал.

Спустя некоторое время он скинул на телефон отца геолокацию на случай, если они потеряют связь, после этого сын пропал. Сотрудники полиции по геокоординатам отправились на поиск жителя Нижнего Тагила и установили, что в отправленной им геометке находится здание бывшего коровника, внутри которого правоохранители нашли огромную нарколабораторию по производству мефедрона с кустарным оборудованием, изъято 4 килограмма наркотика.

На месте также обнаружены вещи пропавшего и его паспорт, там же были найдены документы 34-летней жительницы Челябинска. Поиски молодого человека продолжаются.

Ранее москвич варил мефедрон в нарколаборатории под Тверью.