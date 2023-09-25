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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины

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Global Look Press

Украинские власти ввели режим воздушной тревоги на территории Черниговской и Сумской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной Министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения.

По имеющейся информации, первый раз сирены сработали в 10:30 (совпадает с мск). Тогда о возможной опасности предупредили жителей Сумской области, а уже через 18 минут аналогичная ситуация повторилась в Черниговской области.

Утром 25 сентября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Кроме того, особый режим ввели в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

Ночью сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 (совпадает с мск) о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

Примерно в то же время издание Klymenko Time сообщило, что в одном из районов Киева произошел сбой в системе оповещения населения. Специалисты не могли отключить сирены, которые без остановки работали на протяжении порядка 40 минут.

Ранее стало известно, что в Одессе в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура.

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