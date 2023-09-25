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В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях Украины

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины, сообщает официальный ресурс по оповещению.

Сирена звучит в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области РФ.

В Николаевской области сигнал тревоги прозвучал в 15:52 (совпадает с мск), в Харьковской позднее — в 15:59 (совпадает с мск).

До этого на юге Украины в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Отмечается, что также сирены зазвучали на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Накануне Министерство обороны РФ заявило о групповом ударе по военно-промышленным объектам Украины в ночь на 21 сентября.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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