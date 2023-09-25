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Жители Курска сообщили о звуках взрывов над городом

В Курске произошли взрывы

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РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил, что жители Курска сообщили о громких звуках взрывов над городом.

По предварительным данным, силы ПВО сбили беспилотник. По словам источника, обломками БПЛА упали на крышу частного дома. На место уже выехали пожарные.

На текущий момент никакой официальной информации пока нет.

Также сегодня ночью в Тульской области сработала система ПВО. По предварительной информации, последствий для людей и разрушений инфраструктуры не наблюдалось.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что около 22:20 была пресечена попытка Украины «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ» в Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинского беспилотника над Брянской областью нет.

Вечером 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Утром 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский дрон атаковал одно из административных зданий в Курске.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.

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