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Медведи, бегающие по улицам с собаками, удивили туристов на Итурупе

На Итурупе сняли медведей, бегающих по улице с собаками

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Depositphotos

Telegram-канал ЧП «Сахалин» опубликовал видеокадры с острова Итуруп. Съемка велась из салона авто туристами. По улице между домами и парковкой бегала свора собак, а с ними медведица с двумя медвежатами.

Гости региона засыпали местного водителя вопросами: «И часто у вас такое? А можно выйти погладить?».

На прошлой недели стало известно, что в Хакасии медики смогли вылечить мужчину, которому кости раздробил медведь. Инцидент произошел 18 сентября, но известно об этом стало только сейчас. После нападения хищника 42-летнего пациента пришлось госпитализировать с помощью санавиации. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии.

Также в этом месяце в Челябинской области людям пришлось отказаться от походов за грибами из-за медведя.

Ранее выживальщик рассказал, что делать при встрече с рысью. В городе Лесосибирск Красноярского края неделю разыскивают сбежавшую из дома рысь с ошейником — она успела укусить человека, который пытался ее поймать. Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал «Газете.Ru», что при встрече с любым диким животным нельзя поворачиваться к нему спиной или пытаться сбежать.

Ранее Московский зоопарк сообщил о заселении пары бинтуронгов.

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