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В Швеции не разрешили акцию по сожжению Корана

Организатору сожжений Корана в Швеции отказали в проведении очередной акции

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Depositphotos

Организатору сожжений Корана в Швеции Салвану Момике, иммигранту иракского происхождения, запретили проводить очередную акцию в городе Мальмё, сообщает телеканал SVT.

«Мы пришли к выводу, что не можем гарантировать общественный порядок и безопасность на акции», — заявил представитель полиции Рикард Лундквист.

Он заявил, что акция планировалась в городском районе Русенгорд, и именно это и стало причиной отказа — в этом районе Мальмё проживает большое количество мигрантов из мусульманских стран. В начале сентября, после очередного сожжения Корана руками Момике, в Русенгорде вспыхнули беспорядки, которые пришлось подавлять полиции.

Ранее террористы пригрозили Франции и Швеции новыми атаками за сожжение Корана.

С июня в Швеции и других странах Запада проходят акции по сожжению священной книги мусульман. Кроме того, во Франции ввели запрет на ношение мусульманской одежды абайи в школах.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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