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Школу в Архангельске эвакуировали из-за звонка о минировании

В Архангельске после звонка о минировании эвакуировали общеобразовательную школу

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Pixabay

Учащихся одной из общеобразовательных школ в Архангельске эвакуировали после звонка о минировании здания. Об этом сообщает 29.RU.

По информации источника, инцидент произошел 21 сентября. Руководству образовательного учреждения поступил анонимный звонок о минировании школы.

»[По телефону сказали] о том, что школа заминирована, и [у нас есть] полчаса на эвакуацию. Все, больше ничего. Тут же были вызваны все службы реагирования — они сейчас находятся в здании школы. Дети эвакуированы и отправлены по домам», — рассказали в образовательном учреждении.

Сотрудники МЧС прибыли на место произошедшего по заявке управления МВД по региону, отмечает источник. Было ли сообщение о минировании ложным на данный момент не сообщается.

Ранее лицей в поселке под Новосибирском оцепили после сообщения о минировании.

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